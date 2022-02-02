Главные новости дня из спортивного мира — в традиционном дайджесте от NVsport за 2 февраля:

Овечкин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Матч Звезд НХЛ-2022

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был включен в ковид-протокол НХЛ, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Известно, что Овечкин пропустит ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Эдмонтон Ойлерс». Также пресс-служба «Вашингтона» сообщает, что россиянин не сможет принять участие в Матче звезд НХЛ-2022 в Лас-Вегасе.

Степанова и Букин пропустят командный турнир на Олимпиаде. Они еще не вылетели в Пекин

Российские фигуристы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин пропустят командный турнир на Зимней Олимпиаде в Пекине. Информацию об этом сообщает портал «Матч ТВ». По данным телеканала, Степанова и Букин не вылетели из Москвы в Пекин в среду, 2 февраля, на олимпийском чартере. Этот рейс был последним доступным прямым перелётом из Москвы в Китай до командного турнира.

Финский форвард СКА Кемппайнен пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Нападающий сборной Финляндии по хоккею и петербургского СКА Йоонас Кемппайнен вынужден пропустить Зимние Олимпийские игры в Пекине. Кемппайнен сдал положительный тест на коронавирус, поэтому не сможет помочь команде в Пекине.

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев перешел в «Крылья Советов»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт самарской команды. Соглашение с нападающим рассчитано до конца текущего сезона. В договоре есть опция выкупа футболиста.

Сборная России сыграет стыковые матчи к ЧМ-2022 на стадионе «Динамо», а не в «Лужниках»

Сборная России по футболу проведёт мартовские матчи в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре на стадионе «Динамо», а не в «Лужниках», как планировалось изначально. Решение о смене места проведения игр было принято из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве.

Михаил Коляда сдал отрицательный ПЦР-тест и начал тренировки

Российский фигурист Михаил Коляда возобновил тренировки после отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил тренер Алексей Мишин. «Михаил Коляда получил отрицательный результат теста. Он вернулся к тренировкам. К какому старту готовится? Ко всей своей дальнейшей жизни», – заявил Мишин.