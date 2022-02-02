Петербургский «Зенит» сегодня, 3 февраля, сыграет против датского «Мидтьюлланда» в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup.

Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Алгарве» в Фару (Португалия) и начнется в 18:00 по московскому времени.

Также в соперниках «Зенита» на групповом этапе турнира Atlantic Cup значатся датские клубы «Копенгаген» и «Брондбю». Матчи с ними «сине-бело-голубые» проведут 11 и 12 февраля.

На первом зимнем сборе в ОАЭ «Зенит» провел три товарищеских матча и одержал две победы — в играх против словацкой «Жилины» и местного клуба «Эмирейтс». Также «Зенит» сыграл вничью с болгарским «Ботевом».

Уже на 17 февраля запланирован первый официальный матч «Зенита» в этом году: в Санкт-Петербурге команда Сергея Семака сыграет с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.