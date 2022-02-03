В Вашингтоне прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счетом 5:3.

За «Эдмонтон» забивали Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн и Коннор Макдэвид. Также дубль в последней пятиминутке матча оформил Райан Нюджент-Хопкинс.

В составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Конор Шири и российский форвард Евгений Кузнецов. Он забросил последнюю шайбу команды на 42-й минуте матча.

Российского голкипера «Вашингтона» Илью Самсонова заменили после того, как он пропустил три шайбы за пять первых минут матча.

Дмитрий Орлов не смог набрать очков.

Александр Овечкин вчера, 2 февраля, сдал положительный тест на коронавирус и отправился на карантин.