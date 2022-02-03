В Вашингтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу во встрече одержали гости со счетом 3:5.

Российского голкипера Илью Самсонова заменили после того, как он пропустил три шайбы за шесть первых минут матча. Леон Драйзайтль забил на 2-й минуте, Эвандер Кейн – на 4-й, Коннор Макдэвид – на 6-й.

Также за «Эдмонтон» дубль оформил Райан Нюджент-Хопкинс.

За «Вашингтон» забивали Ларс Эллер, Конор Шири и Евгений Кузнецов.

Илья Самсонов сыграл в 24 матчах текущего сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В трех матчах россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности. 24-летний голкипер выступает за «Вашингтон» с 2019 года.