В Чикаго завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Чикаго Блэкхоукс принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:5.

Российский форвард Кирилл Капризов забросил шайбу на 35-й минуте матча. Ему ассистировал норвежский форвард Матс Цуккарелло.

Для российского нападающего эта шайба стала 19-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Капризов провел 40-й матч за «Миннесоту». Кирилл забросил 19 шайб и отдал 34 голевые передачи в сезоне – 2021/2022.

Также за «Миннесоту» забивали Фредерик Годро, Матс Цуккарелло, Кевин Фиала и Нико Штурм.

«Миннесота» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» занимает 14-ю строчку рейтинга.