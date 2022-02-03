Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова провели тренировку перед началом зимних Олимпийских игр в Пекине.

Александра Трусова упала с тройного акселя в прокате короткой программы, затем чисто сделала два каскада: тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп.

Вне проката фигуристка чисто сделала тройной аксель, четверной сальхов и четверной флип. Также Трусова прыгнула каскады четверной лутц + тройной тулуп, четверной лутц + тройной сальхов через ойлер и четверной тулуп + тройной тулуп.

Камила Валиева сделала тройной аксель, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп в короткой программе. Вне проката фигуристка прыгнула каскад из четверного и тройного тулупа.

Анна Щербакова в короткой программе сделала двойной аксель, каскад из тройного флипа и риттбергера, а также тройного лутца и тройного риттбергера.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей среди фигуристов: в командном турнире, одиночном мужском и женском катании, танцах на льду и соревнованиях спортивных пар.