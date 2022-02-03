Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оторвался от российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на три шайбы в списке лучших снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Вашингтоном» Драйзайтль забросил одну шайбу. Александр Овечкин 2 февраля сдал положительный тест на коронавирус и отправился на карантин.

В гонке снайперов Национальной хоккейной лиги лидирует Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс». Он забросил 33 шайбы за 47 матчей. В активе Леона Драйзайтля, идущего на втором месте, 32 гола.

Александр Овечкин за 46 матчей забросил 29 шайб. Также на счету 36-летнего российского форварда 29 голевых передач. Овечкин занимает пятую строчку рейтинга лучших бомбардиров НХЛ.