Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в конце тренировки команды перед игрой с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ) пообщался с нападающим «столичных» Александром Овечкиным. Об этом сообщает журналист Сет Рорабо в своем «Твиттере».Он заснял, как хоккеисты разговаривали около скамейки запасных.

Напомним, вчера, 2 февраля, Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Евгений Малкин – один из игроков «Питтсбурга», который не болел ковидом в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Малкин и Овечкин встретились в матча регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 1 на 2 февраля. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3. В этот же день стало известно, что Овечкин сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Александр Овечкин идет на пятом месте в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. Он набрал 58 очков. Лидер рейтинга – Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).