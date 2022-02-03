Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

На первом этапе выступит Ульяна Нигматуллина. Она передаст эстафету лидеру женской сборной Кристине Резцовой. Третьим побежит Александр Логинов. Финишировать будет Эдуард Латыпов.

Напомним, Латыпов недавно переболел коронавирусом. Он не мог выступать на соревнованиях с 6 января. Эдуард принял участие в финальном перед Олимпиадой этапе Кубка мира в Антхольце. Биатлонист пробежал последний этап мужской эстафеты. На последнем круге он смог обогнать соперников и прийти в финишу вторым.

Смешанная эстафета открывает биатлонную программу на Олимпийских играх в Пекине. Гонка состоится 5 февраля и начнется в 12:00 по московскому времени.