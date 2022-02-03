Российская биатлонистка Евгения Буртасова прилетела в Пекин. Там пройдут зимние Олимпийские игры. Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

Напомним, Евгения Буртасова заменит заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

Васнецова вместе с Ириной Казакевич и тренером команды Михаилом Шашиловым прилетели в Пекин отдельно от основной команды. У них возникли проблемы с заполнением информации в приложении, формирующем код для допуска на борт самолета в Пекин.

Биатлонисток и наставника вернули на базу в Новогорск, а через несколько дней проблема в документами решилась, и все трое вылетели в Пекин. В Китае Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 5 февраля биатлонисты выступят в смешанной эстафете.