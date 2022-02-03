Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оказался контактным по коронавирусу. Ему пришлось пропустить пресс-конференцию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает VG.

Также статус контактной получила биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она и Бё контактировали с одним из зараженных коронавирусом в самолете по пути в Пекин. Тандреволд также не пришла на пресс-конференцию.

С журналистами пообщались Тарьей Бё, Тириль Экхофф, Марте Рейселанд и врач сборной Норвегии Ола Бергер.

«Пока это означает, что они могут тренироваться и соревноваться. Но они должны есть в комнате«, – сказал доктор, имея ввиду Йоханнеса Бё и Ингрид Ландмарк Тандревольд.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.