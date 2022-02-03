Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своих эмоциях и критике после победы на Играх.

Напомним, на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане 15-летняя Загитова обошла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву из-за победы в короткой программе. За произвольную фигуристки получили одинаковые баллы.

Загитова считает, что выиграла Олимпиаду благодаря проделанной работе. Она считает, что дело фигуристка – показать максимум в каждом прокате, а судьи решат, какой оценки достоин каждый спортсмен.

Алина рассказала, что была в смутном состоянии эйфории после победы.

«Конечно, была еще такая история, что я кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться. У меня смешанные ощущения, не знаю, какие эмоции пересиливали. Там было все абсолютно», – цитирует Загитову «Чемпионат».

На Олимпийских играх в Пекине Загитова выступит в качестве журналиста.