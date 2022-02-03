Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию из Японии Юдзуру Ханю не прилетел в Пекин, где 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. Фигурист пропустит командный турнир. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники в Японии.

На тренировке у сборной Японии появились только Сёма Уно и Юма Кагияма. Это второй и третий номера национальной команды. Ханю все еще не прилетел в Пекин. Это значит, что он пропустит как минимум короткую программу.

Японские журналисты рассказали, что Ханю планирует сконцентрироваться на личном турнире фигуристов.

Командный турнир на Олимпийских играх в Пекине начнется в пятницу, 4 февраля. Состав сборной России на соревнования будет объявлен сегодня, 3 февраля.