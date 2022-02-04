Сборная России сыграет с национальной командой Украины в рамках полуфинального матча чемпионата Европы. Встреча состоится сегодня, 4 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча проведет телеканал «Матч ТВ».

Сборная России обыграла национальную команду Грузии в матче 1/4 финала со счетом 3:1. В параллельном матче украинцы выиграли у Казахстана со счетом 3:5.

На групповом этапе сборная России разгромила Словакию (7:1), обыграла Хорватию (0:4) и Польшу (5:1).

Национальная команда Украины проиграла Нидерландам (3:2), затем разгромила Сербию (1:6) и уступила Португалии (0:1).

В параллельном матче за выход в финал турнира сразятся национальные команды Португалии и Испании. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.