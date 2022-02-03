Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете и 14-кратная чемпионка мира из Норвегии Терезе Йохауг пожаловалась, что очень переживала по поводу участия в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Йохауг заявила, что она мечтает о личной золотой медали. Ее не хватает в коллекции спортсменки. Тереза считает, что у нее есть шансы на Олимпиаде в Пекине.

«Должна признаться, на прошлой неделе мне было страшно. Я боялась, что заболею и не смогу выступить на Олимпиаде. Мне даже снились кошмары о тестах на коронавирус«, – цитирует Йохауг NRK.

Напомним, положительные тесты на коронавирус в женской сборной Норвегии сдали Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

5 февраля на Олимпиаде пройдет женская лыжная гонка. Спортсменки пробегут скиатлон.