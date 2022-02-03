Российские биатлонисты не вышли на утреннюю тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

Биатлонисты из Франции, Швеции, Норвегии и Белоруссии занятие провели. Сборная России должна была работать на пятом щите, но он был свободен все время, отведенное под тренировку.

Российские биатлонисты примут участие в вечерней тренировке перед смешанной эстафетой.

В состав сборной России на смешанную эстафету вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета состоится 5 февраля. Начало – в 12:00 по московскому времени.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Одиннадцать их них – в биатлоне.