Сборная России сыграет с национальной командой Швейцарии в рамках группового этапа женского турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Встреча пройдет сегодня, 4 февраля. Начало – в 7:10 по московскому времени.

Женская сборная России по хоккею испытывает трудности перед началом турнира. Шесть спортсменок в команде получили положительные тесты на коронавирус и не смогли вылететь в Пекин вовремя. Хоккеисткам пришлось отменить тренировки и отсидеть самоизоляцию.

2 февраля сборная России вышла с карантина, сдав несколько отрицательных ПЦР-тестов и получила доступ к тренировкам.

Сборная России попала в группу с Канадой, США, Финляндией и Швейцарией.

Россиянки – одни из трех претендентов на бронзу турнира вместе с командами Финляндии и Швейцарии. Первые два места, вероятно, займут явные лидеры – США и Канада.