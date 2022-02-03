Американский журналист Дэвид Лис поделился ожиданиями от командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования начнутся завтра, 4 февраля.

Лиса приводит в бешенство перенос объявления составов на командный турнир. Ему надоело каждый день писать, кто будет участвовать в соревнованиях.

Дэвид Лис считает, что сборная России займет первое место в командном турнире. Интерес, по его мнению, представляет только борьба за серебро. Журналист считает, что результаты вполне предсказуемы.

«В прошлый раз, когда у России в составе был Михаил Коляда, они завоевали серебро. В этот раз у Коляды, скажем так, коронавирус. Его не будет в команде, значит, Россия выиграет золото. Это стратегия Этери Тутберидзе«, – заявил Лис в подкасте The Skating Lesson.