Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о работе с новым главным тренером «Спартака» Паоло Ваноли.

Соболев заявил, что он должен работать вне зависимости от того, кто будет тренировать команду.

«Если сравнивать Тедеско, Виторию и Ваноли, могу сказать, что по темпераменту Паоло больше схож в Доменико. Он более агрессивный, заводит команду. Думаю, это для нас хорошо. Тренер очень встряхивает, делая акцент на каких-то моментах, которым стоит уделить внимание«, – цитирует Соболева «Спорт-экспресс».

Александр добавил, что новый тренер знает меру. Он не всегда кричит.

Соболев назвал требовательность главным качеством Ваноли. По словам футболиста, специалист большое внимание уделяет мелочам.