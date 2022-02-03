Первая ракетка, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» из Сербии Новак Джокович поменял свое отношение к вакцинации против коронавируса. Об этом рассказал его биограф Даниэль Мукш.

Напомним, Джокович пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за нежелания вакцинироваться. У него возникли проблемы с документами о перенесенном коронавирусе на границе. Спортсмена депортировали из страны.

«Из того, что я слышал от его окружения, – он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял итог финала Открытого чемпионата Австралии. Можт, это 21-й титул Надаля на ТБШ заставляет его принять такое решение«, – цитирует Мукша Marca.

Еще один представитель «Большой тройки» Роджер Федерер также имеет 20 титулов на престижных турнирах серии «Большого шлема». Он планирует вернуться на корты не ране Открытого чемпионата США.