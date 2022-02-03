Баскетбольный клуб «Зенит» встретится с «Реал Мадридом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча пройдет сегодня, 4 февраля. Начало матча – в 22:45 по московскому времени.

«Реал» выиграл последние пять матчей в Евролиге. Матч против «Басконии» завершился со счетом 89:74, затем испанцы обыграли «Альбу» со счетом 74:89, далее расправились с УНИКСом (85:68), «Монако» (84:90) и «Олимпиакосом» (75:67).

«Зенит» обыграл «Маккаби» со счетом 73:71, затем – «Црвену Звезду» (76:80). Команда из Санкт-Петербурга уступила «Монако» со счетом 77:86, а затем выиграла два матча – против «Анадолу» (76:67) и «Басконии» (82:90).

«Реал» – лидер Евролиги. «Зенит» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Второе занимает «Барселона», третье – «Олимпия» из Милана.