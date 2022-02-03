Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщают организаторы соревнований.

В сетке Медведева заменит француз Жо-Вильфрид Цонга и шотландец Энди Маррей. Оба спортсмена получили уайлд-кард от организаторов. Ранее они выигрывали этот турнир.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Роттердаме в этом году. Я только вернулся из Австралии, пока не готов играть. Роттердам – одно из моих любимых мест в туре. Рассчитываю в будущем вернуться на турнир», – цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Напомним, в прошлое воскресенье Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии.

Победа на турнире в Роттердаме могла вывести российского теннисиста на первое место в рейтинге АТР.