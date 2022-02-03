Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал состав команды на смешанную эстафету, которая пройдет в рамках Олимпийских игр в Пекине 5 февраля.

В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Хованцев считает, что тренерский штаб выбрал оптимальный вариант состава. У девушек выбора не было вообще, так как Васнецова находится на карантине, а Буртасова еще не прилетела в Пекин.

У мужчин, по словам Хованцева, бегут лидеры команды. Специалист посоветовал рассмотреть Даниила Серохвостова в качестве запасного варианта.

«Можем ли рассчитывать на медали? В Китае довольно сложные погодные условия. Оптимально сильный состав и женщин, и мужчин у норвежцев, французов, шведов – это явные претенденты в борьбе за пьедестал. Это биатлон: важно, кто справится с ветром, как будет стрелять«, – цитирует Хованцева «Чемпионат».