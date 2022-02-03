Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после победы команды в товарищеском матче с датским «Виборгом» (3:2).

Березуцкий рассказал, что тренеры не смотрят на результат в товарищеских матчах. Он рад, что футболисты забили большое количество голов. Теперь штабу придется поразмышлять над причинами пропущенных.

«Доволен ли игрой новичков? Да, доволен. И Юсуф Языджи, и Хесус Медина сыграли, на мой взгляд, просто великолепно«, – заявил Березуцкий в видео на You-Tube-канале ЦСКА.

Березуцкий назвал Кирилла Набабкина одним из лучших игроков матча. Специалист считает, что футболист хорошо смотрелся на позиции центрального полузащитника, хотя обычно играет в обороне. На данный момент, селекционеры клуба ищут футболиста на эту позицию.