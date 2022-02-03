По миру распространяется новый штамм коронавируса под названием «омикрон». Специалисты рассказали, что симптомы заболевания проявляются очень быстро.

По данным «Мойка78», коронавирус значительно мутировал. Симптомы изменились. Ранее больные ощущали температуру, сухой кашель, головную боль, ломоту в теле и потерю вкуса и обоняния.

Сейчас инфицированные жалуются на признаки типичного ОРВИ – насморк, боль в горле, головную боль, лихорадку и ломоту в теле. Также некоторые отмечают наличие боли в спине и ночной потливости.

Первые симптомы могут появиться через два дня после заражения. Бывает, что пациент ощущает их и раньше.

Российские врачи рассказали, что для «омикрона» также характерны симптомы кишечного расстройства. Также некоторые пациенты жалуются на кожную сыпь и конъюктивит.

Врачи рекомендуют оставаться дома и проводить симптоматическое лечение при появлении первых симптомов болезни.