Нападающие сборной России Сергей Плотников и Артем Анисимов не полетели в Пекин на Олимпийские игры с национальной командой из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на «Спорт-экспресс».

Плотников вошел в основной состав команды, Анисимов числится запасным. Также в Пекин из-за положительного теста не полетел тренер команды по общей физической подготовке Хассан Саид.

Ранее появилась информация о том, что самолет со сборной России по хоккею на борту приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени. Вся команда сдала тесты на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Сборная России – действующие олимпийские чемпионы.