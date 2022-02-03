Российский певец Стас Пьеха в последнее время достаточно редко видится с семьей. Поклонники интересуются, почему он все реже видится с сыном и известной бабушкой Эдитой Пьехой. Певец решил рассказать о причине такого поведения.

Ранее домработница Эдиты Станиславовны рассказала, что внук «забыл» дорогу в дом бабушки. Он не приезжает в гости годами и даже не звонит ей.

Стас рассказал, что навещать бабушку ему мешают проблемы со здоровьем.

«По правде, очень задолбало ковидное болото, неделю живешь – неделю существуешь. И так уже не первый месяц«, – заявил Стас в своем «Инстаграме».

Артист добавил, что проблемы со здоровьем мешают ему вести привычный образ жизни. Он хочет побыстрее вылечиться, чтобы начать записывать новые песни.