Российский лыжник Александр Большунов рассказал, где и чем питается в Олимпийской деревне на Играх в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Большунов показал журналистам «России 1» обеденную зону, а затем выбрал овощи, макароны и рыбу.

Александр не питается с другими спортсменами в общей столовой. Он считает, что это небезопасно. Большунов показал, как сотрудник складывает ему выбранную еду в одноразовые боксы.

Российский лыжник берет еду с собой и ест в номере.

Первая гонка на Олимпиаде у лыжников пройдет 5 февраля. Женщины пробегут скиатлон. Сначала они преодолеют 7,5 километров классическим стилем, затем переобуют лыжи и столько же пробегут свободным стилем. Мужчины примут участие в скиатлоне 6 февраля.