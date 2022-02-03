Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о выборе состава национальной команды на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, в составе сборной России выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Финишировать будет Латыпов, который в эстафетах наш самый надежный спортсмен. Если в гонках Логинов может быть посильнее, то в эстафетах Эдик даже с кругами может дать результат. Он сейчас в полнейшем порядке и в функциональном плане, и в стрельбе«, – цитирует Каминского «Чемпионат».

Старший тренер сборной России добавил, что Александр Логинов и Эдуард Латыпов, скорее всего, примут участие во всех гонках на Олимпийских играх в Пекине.

Смешанная эстафета пройдет 5 февраля.