Олимпийские игры в Пекине Фото: официальный сайт Олимпийских игр в Пекине

Олимпийские игры в Пекине Фото: официальный сайт Олимпийских игр в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал об условиях в Олимпийской деревне на зимних Играх в Пекине.

Турвшев рассказал, что тренеры с трудом подбирают тренажеры для силовой работы.

«Честно говоря, ожидал от Олимпийской деревни чего-то большего, хот бы как в большинстве фитнес-залов России, где есть реально любые тренажеры. А здесь всего два-три подходящих тренажера, на остальных же приходится подстраиваться и что-то придумывать«, – цитирует Турышева «Чемпионат».

Специалист добавил, что иностранцы удивляются русской смекалке. Тренеры из России умудряются сделать все, что нужно, вне зависимости от условий.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.