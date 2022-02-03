Российская фристайлистка Анастасия Смирнова смогла пройти в финальную часть Олимпиады в Пекине в соревнованиях могулисток.

Для выхода в финальную часть нужно было занять место в топ-10. 19-летняя россиянка стала восьмой.

В соревнованиях выступали еще три россиянки. Полина Чудинова заняла 17-е место в квалификации, Анастасия Первушина – 22-е, Виктория Лазаренко – 25-е. Россиянки не потеряли все шансы на выход в финал. Они могут отобраться через вторую квалификацию.

Анастасия Смирнова – чемпионка мира и бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер этапа Кубка мира, а также чемпионка мира среди юниоров.

Официальное открытие зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.