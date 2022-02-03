Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала состав сборной России на короткую программу на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.

В заявку попали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Командный турнир начнется 4 февраля.

«В короткой программе командного турнира сборную России представят все наши первые номера. Считаю, что это очень правильное решение. Состав на произвольную программу будет определяться внутри команды после короткой программы«, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Заслуженный тренер добавила, что спортсмены могут устать после командного турнира, но должны быть готовы к испытаниям.