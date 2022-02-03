Президент «Самбо-70», в который входит дворец спорта «Хрустальный», Ренат Лайшев прокомментировал состав сборной России на командный турнир по фигурному катанию.

«Вопросов по составу у меня лично нет. Состав выбран оптимальный, отобраны самые сильнейшие. Штаб, который принимал решение по составу, знает, что надо сделать для того, чтобы добиться нужного результата«, – цитирует Лайшева Metaratings.

Президент «Самбо-70» считает, что не стоит загадывать результаты фигуристов наперед. Лайшев пожелал удачи спортсменам.

Командный турнир у фигуристов пройдет с 4 по 7 февраля 2022 года. В короткой программе за сборную России выступят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.