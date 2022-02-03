Российская биатлонистка Лариса Куклина стала третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место.

Первой к финишу пришла француженка Каролин Коломбо.

Второй финишировала представительница Австрии Анна Гандлер.

Тройку призеров замкнула россиянка Лариса Куклина.

Все три спортсменки отстрелялись без промахов.

Виктория Сливко стала седьмой, Анастасия Шевченко заняла пятнадцатое место, Наталья Гербулова стала 23-й, Анастасия Егорова – 27-й.

Основной состав сборной России по биатлону выступает на Олимпийских играх в Пекине. Первые соревнования пройдут 5 февраля. Спортсмены примут участие в смешанной эстафете. На гонку заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.