Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире АТР-250 в Пуне (Индия). Россиянин проиграл в стартовом матче соревнований.

Карацев уступил представителю Швеции Микаэлю Имеру со счетом 2:6, 6:7. Теннисисты находились на корте 1 час 36 минут.

Аслан Карацев сделал пять эйсов, шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Микаэль Имер 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Карацев, выступающий под первым номером, преодолел первый круг на Вуе. Этот турнир стал первым для Аслана после Открытого чемпионата Австралии. Эти соревнования выиграл испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.