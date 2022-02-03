Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о вероятности возвращения форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в команду.

«Пока никаких разговоров на эту тему, даже наметок не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние«, – цитирует Федотова «Чемпионат».

Главный тренер «Сочи» добавил, что Александр хорошо играл в команде. Он был сильным и замотивированным футболистом. Пока никто не связывался с Федотовым по поводу трансфера Кокорина.

Наставник команды рассказал, что есть одно незакрытое легионерское место. Селекционеры ищут на него футболиста. Уже есть варианты. Федотов надеется, что скоро этот вопрос будет закрыт.