Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о вероятности возвращения форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в команду.
«Пока никаких разговоров на эту тему, даже наметок не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние«, – цитирует Федотова «Чемпионат».
Главный тренер «Сочи» добавил, что Александр хорошо играл в команде. Он был сильным и замотивированным футболистом. Пока никто не связывался с Федотовым по поводу трансфера Кокорина.
Наставник команды рассказал, что есть одно незакрытое легионерское место. Селекционеры ищут на него футболиста. Уже есть варианты. Федотов надеется, что скоро этот вопрос будет закрыт.
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