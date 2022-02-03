Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что один российский хоккеист сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Пока имя спортсмена не называется.

Сборная России прилетела в Пекин на отдельном самолете. Руководство команды организовало борт из-за опасности заражения коронавирусом. Его оплатили спонсоры. После приземления в аэропорту Пекина спортсмены сдали ПЦР-тесты.

Изначально в среду, 2 февраля, в Пекин должны были вылететь представители сборной России по хоккею, сноуборду, лыжному двоеборью, горным лыжам и конькобежному спорту. Однако, на этом самолете полетели только хоккеисты.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля. Сборная России – действующий чемпион Олимпиады.