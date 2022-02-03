Российская конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Ольга Фаткулина – серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров и трехкратная чемпионка Европы. Также в активе Ольги две бронзы чемпионатов мира в спринтерском многоборье, два серебра и четыре бронзы на отдельных дистанциях.

Вадим Шипачев – обладатель золота на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, победитель чемпионата мира 2014 года в Минске, а также серебряный призер ЧМ и двукратный бронзовый призер ЧМ.

Шипачев – капитан московского «Динамо». Он продлил контракт с командой летом 2019 года. Также Вадим выступал за «Северсталь», СКА, «Вегас Голден Найтс» в Национальной хоккейной лиге.

Церемония открытия Игр пройдет 4 февраля 2022 года.