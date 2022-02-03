Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова высказалась о критике в свой адрес. Фигуристка не понимает, чем обидела хейтеров, что они ее так ненавидят.
В данный момент спортсменка находится в Пекине в статусе корреспондента Первого канала. Загитова показала подписчикам в личном Instagram-аккаунте, как собирается в ванной комнате и как потом работает на трибунах Столичного крытого стадиона.
Фигуристка дала интервью Первому каналу, чем поделилась с поклонниками. При этом звезда спорта сама также была одета в фирменный костюм корреспондента телеканала. На Алину Загитову возложили серьезную ответственность — освещать основные события с участием сборной России и других команд во время Олимпиады.
На видео спортсменка улыбается — впрочем, Загитову часто можно увидеть с улыбкой на лице, несмотря на весь тот негатив, который порой ее накрывает в соцсетях.
В беседе с корреспондентом «Чемпионата» фигуристка призналась, что не понимает необоснованной критики в свой адрес.
«Мне все еще интересно, почему льется критика, ведь я этим людям ничего плохого не сделала. Причем они не говорят в лицо все это, потому что боятся. Думаю, у этих людей некие комплексы в голове», — предположила Загитова.
По словам олимпийской чемпионки, ей порой бывает очень обидно от непонимания, «почему и за что» некоторые люди с ней настолько жестоки. Однако благодаря поддержке большой фан-базы спортсменке легко удается забыть все «неуместные слова».
При этом беззащитной Алина себя не считает. Тот факт, что она не отвечает кому-либо на злые выпады, — лишь следствие воспитания фигуристки.
«Я рассуждаю: «Вот сейчас скажу, а зачем мне это нужно?» Получится, будто я оправдываюсь. Но я могу за себя постоять, так как всю жизнь в спорте. Без характера не получилось бы ничего», — заключила Загитова.
Комментарии Развернуть