Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как был принят выбор по знаменосцам национальной команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Главным критерием стали заслуги на предыдущих Играх.

Флаг на мероприятии будут нести конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

«Костяк нашей делегации на открытии — спортсмены, тренеры и специалисты, проживающие в Пекине и Яньцине. Выбор очевидный, не вызвал вопросов. Это самые достойные спортсмены делегации», — заявил Поздняков на пресс-конференции.

Ольга Фаткулина – серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Вадим Шипачев – обладатель золота Олимпиады, победитель чемпионата мира, а также трехкратный призер ЧМ.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине пройдет завтра, 4 февраля.