Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв отреагировал на выбор знаменосцев национальной команды на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Он понесет флаг вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

О назначении сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Сегодня руководство команды сообщило, что меня выбрали знаменосцем. Я очень обрадовался, это большая ответственность. Такое событие может быть один раз в жизни. Я очень доволен», — цитирует Шипачёва телеграм-канал ОКР.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 пройдет в пятницу, 4 февраля. Ее начало запланировано на 15:00 по московскому времени. Сборная России выступит под символами команды ОКР из-за санкций ВАДА.