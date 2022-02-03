Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в немецкий «Байер», прилетел в Леверкузен (Германия). Игрок в ближайшее время присоединится к команде и пройдет медобследование.

Пресс-служба клуба опубликовала фото и видео с 27-летним иранцем из аэропорта.

Напомним, 30 января «Зенит» объявил о соглашении с «Байером» по досрочному переходу спортсмена. Ранее немецкий клуб информировал о том, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу только после истечения соглашения с «Зенитом», то есть летом 2022 года. Позже стороны решили провести этот трансфер в зимнее окно.

Азмун играл за «Зенит» с февраля 2019 года и провел 104 матча, в которых забил 62 мяча и сделал 17 результативных передач. В составе сине-бело-голубых он завоевал три титула чемпиона страны, Кубок и два Суперкубка России.

В «Зените» уже нашли альтернативу, им стал нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто.

Текст – Дарья Гаврилова