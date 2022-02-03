Чемпионка Олимпиады-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась ощущениями от пребывания на катке Игр-2022 в Пекине.

В Китай фигуристка прилетела в роли репортера Первого канала.

«Мы приехали, когда еще не было тренировок – просто посмотреть, потестить все. И у меня такой флешбэк случился, чуть ли не до слез – ощущение того, что хочется все-таки выйти. Такой огонек загорелся», – сказала Загитова в эфире Первого канала.

Призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух подтвердил, что Загитова также прокомментирует прокаты фигуристов.

Церемония открытия Игр состоится завтра, 4 февраля. Ранее стал известен официальный состав сборной ОКР на короткую программу командного турнира. В федерации определились со всеми кандидатами, кроме девушек-одиночниц.