Сборная России по фигурному катанию назвала имена спортсменов, которые выйдут лед в короткой программе в командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Мужскую часть коллектива представит Марк Кондратюк, в парном катании появятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Кандидат на женскую программу станет известен позднее, сообщает пресс-служба ФФКР на официальном сайте.

Капитаном сборной на период этих прокатов назначен Никита Кацалапов.

По правилам соревнований, составы участников конкретных стартов будут утверждаться командами накануне дня выступлений. Состав мужчин-одиночников на произвольную программу станет известен только после завершения короткой программы в женском одиночном катании.