Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о пограничном тесте на коронавирус у одного из игроков хоккейной сборной. При этом но отметил, что ситуация находится под контролем.

Глава ОКР добавил, что дальнейшее решение будет приниматься в соответствии с протоколом: если два теста будут отрицательными, то спортсмен вернется к выполнению своих обязанностей.

«Имя игрока мы не называем. Сегодня и завтра он сдаст дополнительные тесты. Надеемся, что они будут отрицательными», — заявил Поздняков на пресс-конференции.

Ранее Федерация хоккея России сообщила, что Сергей Плотников и Артем Анисимов, нападающие национальной сборной, не прилетели с командой в Пекин. Также в Москве остается тренер по физподготовке Хассан Саид. У них еще есть возможность присоединиться к команде в ближайшие дни.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

Текст — Дарья Гаврилова