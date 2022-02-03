Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уточнила имя спортсмена, который станет капитаном сборной на время командного турнира. Им был выбран представитель танцев на льду – Никита Кацалапов.

Ранее представители организации объявили участников короткой программы командного турнира. За российский коллектив выступят Марк Кондратюк (мужской одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

«Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи», — цитирует Кацалапова сайт ФФККР.

Церемония открытия Игр состоится завтра, 4 февраля. Командный турнир начнется на следующий день, 5-го числа.