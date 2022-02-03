Российский биатлонист Александр Поварницын стал серебряным призером в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Он не допустил промахов, но уступил победителю 10 секунд.

Первое место занял норвежец Сверре Дален Аспенс, сделавший одну ошибку на рубеже. В топ-3 также вошел немецкий биатлонист Филипп Хорн (1).

Василий Томшин стал шестым, Михаил Первушин занял восьмую позицию, Ильназ Мухамедзянов – 27-ю, Дмитрий Иванов – 41-ю, Пётр Пащенко – 54-ю.

Напомним, Поварницын вошел в олимпийскую сборную России в качестве запасного. Он сможет присоединиться к команде только в случае замены по здоровью и тренерского выбора.

Вторая спринтерская гонка на этапе в Нове-Место запланирована на субботу, 5 февраля.