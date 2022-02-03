Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями перед стартом своих первых Олимпийских Игр в карьере. Спортсмен представит страну не только в личной программе, но и в командном турнире.

Он появится на льду в короткой программе. Вместе с ним стартуют танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Пока никаких особых эмоций. Для меня это сейчас ощущается как любой другой старт. Может, чуть волнительнее. Скажем так, непривычно. Не то чтобы я боялся, просто мне выпал уникальный шанс в жизни, и глупо этим не воспользоваться», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Спортсмен отметил, что опасается заражения коронавирусом и сделает все, чтобы избежать этого.

В текущем сезоне фигурист выиграл золото чемпионата России и Европы.