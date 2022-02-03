Китайский актер Джеки Чан стал одним из факелоносцев Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Он преодолел свой отрезок с символом соревнований перед их началом.

68-летняя звезда кино была тридцатой в списке факелоносцем эстафеты, сообщает Beijing Daily.

Известно, что Чан пронес олимпийский огонь по самому известному участку Великой китайской стены.

Отметим, что актёр принимал участие в эстафете огня на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

Ранее стали известны знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

Открытие соревнований состоится в пятницу, 4 февраля в 15:00 по московскому времени.