Сборная США по фигурному катанию объявила участников короткой программы на командный турнир на Олимпиаде в Пекине. В их число вошел трехкратный чемпион мира Нэтан Чен.

По информации на официальном сайте Олимпиады, американскую команду также представят серебряные призеры чемпионата мира Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Участник женской части программ станет известен позже.

Ранее Нэтан Чен появился в проморолике Олимпийских Игр-2022.

Сборная ОКР в коротких прокатах командного турнира будет представлена Марком Кондратюком, дуэтом Виктория Синицина/Никита Кацалапов и спортивной парой Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Соревнования начнутся в пятницу, 4 февраля.